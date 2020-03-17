Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yıllık gelir vergisi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.