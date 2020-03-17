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Gelir vergisi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı
Yıllık gelir vergisi beyannamelerininin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yıllık gelir vergisi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 13:11
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