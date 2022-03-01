Bu hafta ekonomi gündemi hareketli. Hazırlanan yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Gelir vergisi beyanname dönemi başladı

Gelir vergisi beyanname dönemi bugün itibarıyla başladı.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri, mart ayı sonuna kadar verilmeli. Verginin iki taksitte ödenmesi gerekiyor. İlk taksitin son ödeme tarihi ise 31 Mart.

Bu yılın emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süreci de yine bugün başladı.

Elektrikte düşük tarife sınırı 240 kilovatsaate yükseltildi

Elektrikte tarife değişiklikleri de bugün itibarıyla hayata geçti.

Meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltildi. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olacak.

Ticarethane abonelerine de indirim yapıldı

Yapılan diğer bir düzenlemeyle, ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilecek.

Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kilovatsaate (aylık 900 kilovatsaat) kadar tüketimleri için yüzde 25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini) kapsayacak.

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Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Etiketlerde yeni düzenleme de bugün devreye giriyor. Ürün etiketlerinde indirim öncesi ve indirimli fiyat birlikte yer alacak. Fiyat indirimi son 30 günün en düşük değeri üzerinden yapılacak. Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı ürünlerdeki depozito bedeli de etiket ve listelerde bulunacak.

Enflasyon perşembe açıklanacak

Şubat ayı enflasyonu ise perşembe günü belli olacak.