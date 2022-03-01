Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanıyor
Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün saat 19.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.
Toplantıda, enflasyondaki gelişmeler ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri ele alınacak.
Bu çerçevede, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin, Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler de değerlendirilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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