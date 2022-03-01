Toplantıda, enflasyondaki gelişmeler ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri ele alınacak.

Bu çerçevede, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin, Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler de değerlendirilecek.