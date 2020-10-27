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Gelir İdaresinin gelir uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gelir İdaresi Başkanlığının 1000 gelir uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 1000 gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuruları 9 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma saat 17.30'da sona erecek.
Başvurular, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Yazılı sınav 12 Aralık'ta
Giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Test usulü gerçekleştirilecek yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihine ilişkin listeler kurumun internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr) duyurulacak.
Etiketler: Resmi Gazete Hazine ve Maliye BakanlığıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:06
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