Tekirdağ'da öğrenim gören meslek liseli öğrenciler, sektörün eleman ihtiyacını karşılayacak. Gemi işletimine yönelik operasyonu yönetecek mezunlar, teknik bakım ve onarımda görev alacalar. Başlatılan projeyle meslek lisesi mezunları, gemilerde yıllık 360 bin TL maaşla iş fırsatı bulabilecek.

Geleceğin denizcilerini Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport çalışanları yetiştirecek. Tecrübeli kaptan ve mühendisler liselerde eğitim verecek.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Teknik Müdür Hızır Gökçe Gülerce, "Mesleğin gerekliliklerine göre arkadaşların eğitim sürecinde okullara müdahil olup, icap ettiği yerde, yerlerde derslere girip ne istediğimizi, nasıl bir eğitim istediğimizi öncelikle onlara anlatıp, uygulamasını yaptırarak mezun olduğu zaman mesleğe hazır elemanlar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen proje istihdam öncelikli olacak. Personel Müdürü Murat Şahin, staj dönemlerinde öğrencileri alıp, kendi istedikleri şekilde yetiştirip, sondasında da kendi gemilerinde istihdam edeceklerini söyledi.

Şahin, staj döneminde 750 dolar maaş vereceklerini, başarılı olanlarla deneme kontratı yapacaklarını belirtti.

22 öğrencinin staj süresi başladı. Öğrenciler bir yandan denizcilik eğitimi alırken diğer yandan gemi makinelerinin işleyişini yerinde öğreniyor.

Haber: Levent Silistre

Kamera: Süleyman Seçkin