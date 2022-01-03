Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yazım ve çizim kağıtlarındaki fiyat artışını yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,76 ile salatalık izledi.

Aralık 2021'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 44,08 ile buğday unu, yüzde 43,87 ile margarin, yüzde 38,39 ile benzinli otomobil yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü ise geçen ay yüzde 29,47 ile karnabaharda oldu. Bu ürünü, yüzde16,32 ile portakal, yüzde 10,27 ile kıvırcık, yüzde 8,02 ile kırmızı turp, yüzde 7,33 ile ayva takip etti.