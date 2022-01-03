Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,73 artışla 1.871,25 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,59 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 1.871,25 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü satıcılı bir seyir izlemesinin ardından 2021'in son işlem gününü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.857,65 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul Borsa
Son Haberler
- 10:33
- 10:25
- 10:15
- 10:09
- 10:28
Sıradaki Haber
Memur ve emeklinin zam oranını belirleyen aralık ayı enflasyonu belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz