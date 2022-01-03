Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,59 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 1.871,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü satıcılı bir seyir izlemesinin ardından 2021'in son işlem gününü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.857,65 puandan tamamladı.