Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geçen ay 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Türkiye'de geçen ay 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 18 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Ticaret Bakanlığının Aralık 2021 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 18 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 23 olarak gerçekleşti.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı
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