Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1. Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Lojistik Ana Planı’nın (U2053) hayata geçirilmesi, plan dahilindeki lojistik altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin önceliklendirilerek inşa süreçlerinin takip etme amacı doğrultusunda yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda, Gaziantep ve Kocaeli’de yeni lojistik merkezlerin kurulmasına karar verildi. Rekabet avantajına sahip entegre ulaştırma sisteminin önemine işaret edilen toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından önemi bir kez daha anlaşılan "afet lojistiği" ve "afet risk yönetimde ulaştırma ve lojistik prensipleri" konuları da tüm paydaşlarca ele alındı.

"Gaziantep ve Kocaeli ekonomisi daha güçlü olacak"

Bakan Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, söz konusu illerde kurulacak lojistik merkezlerin Türkiye'nin ihracatı ve ithalatına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Gaziantep ve Kocaeli ekonomisi daha güçlü olacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası ticaretin yeni bir döneme girmesine neden olduğuna dikkati çekerek, bu gelişmelerin ardından Türkiye’nin stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

"Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma" hedefiyle çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde ülkemizi daha da ileriye taşımak için hem deprem bölgesinde hem de diğer illerimizde projelerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni lojistik merkezi Kocaeli’de 800 hektar alana kurulacak

Türkiye’nin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan, yük akışının yüksek olduğu Kocaeli ve Gaziantep’te kurulacak yeni lojistik merkezler Türkiye'nin ihracatı ve ithalatına önemli katkılar sağlayacak.

Petrol, madencilik, gıda, içecek ve otomotiv sanayi ürünleri gibi katma değerli grupların üretiminde en fazla paya sahip olan Kocaeli’de yer alacak merkezin, 800 hektarlık alan üzerine kurulması planlanıyor. Lojistik Ana Planı ışığında yapılan modellemede başta Kocaeli Körfezi olmak üzere İstanbul’a önemli katkılar sunması bekleniyor.

Türkiye ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayisinin önemli merkezlerinden ve ağır taşıt trafiğinde transit geçişlerin çok yüksek olduğu Gaziantep’te lojistik merkezi Şehitkamil bölgesine kurulacak. Bu Türkiye’nin ulaştırma politikasının temel amaçlarına uygunluğunun yanı sıra bölgenin yeniden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için de önemli bir adım olacak.