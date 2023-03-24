Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Edremit zeytinyağının AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü Komisyonunda tescili için 2021 yılında yapılan başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Çetin, Edremit zeytinyağının artık AB'den tescilli bir ürün olduğunu belirterek, "AB'den tescilli Türkiye'den 9 coğrafi işaretli ürün var. Edremit zeytinyağı 10'uncu ürün oldu. Bu, Türkiye'de zeytinyağı anlamında ikinci oluyor. Daha önce Milas zeytinyağı, AB'den tescil almıştı" dedi.

Edremit Körfezi'nde üretilen zeytinyağının dünyaca ünlü bir ürün olduğunu vurgulayan Çetin, bu tescilin bölgeye olumlu yansıyacağını dile getirdi.

''Zeytinyağımızın daha değerli hale gelmesini sağlayacak''

Zeytinyağının Avrupa'ya ve başka coğrafyalara ihracatında üreticilerin önlerinin daha da açılacağını ifade eden, Çetin, "Bu gelişme bölgemize daha çok döviz girdisi anlamına geliyor. Zeytinyağımızın daha değerli hale gelmesini sağlayacak. Coğrafi işaret kullanan ve markalaşan üreticilerimiz artık zeytinyağından daha çok gelir elde ederek zeytinlik alanlarımızın korunması açısından da önemli bir gelişme olacak. Bu son derece sevindirici bir haber" diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı ve Antakya künefesi daha önce AB tarafından tescillenmişti.