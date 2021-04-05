Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep-Erbil uçak seferleri başlıyor
Gaziantep'ten Irak'ın Erbil kentine uçak seferleri 15 Mayıs itibarıyla başlayacak. İki kent arasında haftada 3 gün sefer gerçekleştirilecek.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ve bölgenin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından önem arz eden Gaziantep-Erbil uçak seferlerine mayıs ayında başlanacak.
THY, 15 Mayıs itibarıyla haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.
Etiketler: THY
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