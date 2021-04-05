Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ve bölgenin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından önem arz eden Gaziantep-Erbil uçak seferlerine mayıs ayında başlanacak.

THY, 15 Mayıs itibarıyla haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.