Bakan Pekcan, 10'uncu D-8 Dakka Zirvesi kapsamında düzenlenen 'D-8 İş Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Programda Pekcan'ın yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Sambuaga, Bangladeş Ticaret Bakanı Tipu Munshi, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

"500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız"

Bakan Pekcan, D-8 ülkelerinin potansiyeline inandıklarını ve bölgelerinde oldukça önemli ekonomik ve siyasi aktörler olduklarını söyledi.

Pekcan, "D-8 ülkelerinin toplam ticaret hacmi 1.6 trilyon dolar. Bunun sadece yüzde 6.5'i, D-8 içerisindeki ticaretten elde ediliyor. Dolayısıyla ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle D-8 içerisinde 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız.

6'ncı D-8 zirvesinde ortaya konulan yol haritasında 500 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Bu bağlamda D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması, çok önemli olabilir. Türkiye zaten bu anlaşmayı uygulamaya başladı. Diğer ülkeleri de görmek isteriz. Endonezya, Bangladeş, Nijerya ve Pakistan'ın uygulama aşamasına en kısa zamanda geçmesini bekliyoruz" dedi.

"Lojistik merkezin açılması gerektiğini düşünüyorum"

Bakan Pekcan, D-8 ülkeleri olarak teknik düzeyde işbirliği ve ortaklık yapma fırsatına sahip olduklarını belirterek, "Bu sayede gümrük ve ticaret işlemlerimizi uyumlaştırabiliriz. Böyle bir teknik düzeyde iş birliğinin teşvik edilmesi gerçekten çok faydalı olacaktır. Aynı şekilde şunu da söylemem gerekiyor ki; uluslararası lojistik ve tedarik zincirlerinin önemini göz önünde bulunduracak olursak; lojistik bağlantılarımızı ve altyapı bağlantılarımızı ülkelerimiz arasında ticaretin kolaylaştırılması için geliştirmemiz gerekiyor.

Türkiye olarak Trans Asya lojistik güzergahı üzerinde kilit role sahip, olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda orta koridorun etkinliğinin geliştirilmesine de önem veriyoruz. Biz ortak ülkelerimizde özel sektör tarafından lojistik merkezin açılması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ticaret lojistiği açısından tüm D-8 ortaklarımızla işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız" diye konuştu.

"Vizesiz seyahati kapsamalı"

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, D-8 ülkelerinin 1 milyardan fazla nüfusunun refahının ekonomik güce bağlı olduğunu söyledi.

D-8 üyesi ülkelerin 4 trilyon dolar civarında gayri safi yurt içi hasıla ürettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "1,5 trilyon dolar civarında ihracat yapmayı başarıyoruz. Ancak, birbirimizle ticaretimiz sadece 110 milyar dolar. Bu yeterli değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret ve yatırım ortamına ihtiyacımız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmemiz gerekiyor.

Bu anlaşmaya üye ülkelerimizin tam katılımının olması gerekiyor. Daha iyi bağlantı için daha iyi fiziksel ve yasal altyapıya ihtiyacımız var. Bu, ülkelerimiz arasındaki vizesiz seyahati kapsamalıdır. Bu nedenle hükümetlerimizin sorumluluklarına ek olarak D-8 Ticaret ve Sanayi Odasına çok önemli bir yükümlülük getirmektedir" ifadesini kullandı.

Programın ardından, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, D-8 Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Şeyh Fazle Fahim’e devretti.