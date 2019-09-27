Turizmde 2023 hedefi 75 milyon turist, kişi başı gecelik gelir de 86 dolar olarak belirlendi.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gemi turizminin önemine dikkat çekti.

Galataport'un önümüzdeki mart ayında gemi kabul etmeye başlayacağını söyleyen Bakan Ersoy, Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın da 2023'te devreye gireceğini açıkladı.

Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2020’den itibaren Galataport gemi kabul etmeye başlıyor. Rezarvasyonlar da çok iyi gitmeye başladı. Mevcut rezarvasyonların gidişine baktığınız zaman Galataport 2020 yılında full kapasite ulaşmış oluyor. Bizim artık İstanbul olarak 2022 itibariyle yeni bir kruvaziyer limanına ihtiyacımız var. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanlığımızla yeni bir çalışma yürüttük, yeni kruvaziyer limanı olarak Yenikapı belirlendi, 2020 Haziran ayına kadar yeni kruvaziyer limanının ihalesi tamamlanacak ve 2022 Mart ayına kadar inşaatı tamamlanıp hizmete girecek. Biz inşallah 2023’te 2000 gemi sefer ve 4 milyon yolcu kapasitesine bu yeni limanlarımızla birlikte kavuşacağız."

Kaynak: TRT Haber