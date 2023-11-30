Gabar'da petrol üretiminde yıl sonu hedefi 35 bin varil

Gabar Dağı'nda petrol üretimi 22 kuyuda devam ederken, 14 kuyuda çalışmalar devam ediyor.

Bölgedeki 22'nci petrol üretim kuyusu olan Şehit Esma Çevik 30 No’lu petrol kuyusu, törenle faaliyete geçti.

Petrol kuyusunun faaliyete alınma törenine Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin ile TPAO çalışanları katıldı.

Vali Cevdet Atay, petrol üretim kuyusunun başına gelip, vanayı açtı, çıkan petrolle ilgili de bilgi aldı. Günlük 25 bin varil olan günlük üretim, üretimin başlamasıyla 27 bin varile çıktı. Yıl sonunda üretime alınacak olan kuyularla birlikte üretim sayısının 35 bin varile çıkarılması planlanıyor.

"Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil"

Vali Cevdet Atay, yeni kuyuda 1600 metrede bulunan petrol ile günlük 2 bin varil üretim beklediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şu an Akçay bölgesindeyiz. Şehit Esma Çevik Bölgesi burası. Bugün burada 22'nci kuyumuzu devreye aldık. Allah'ın izniyle 2 bin varil günlük petrol üretimi bekliyoruz. Yaklaşık 1600 metre civarında petrol bulduk. Bugün startıyla beraber kuyuyu devreye aldık. Hemen yanı başımızda 32 No'lu kuyumuzu da 12 saat içerisinde devreye alacağız. Buradan şu mesajı vermek istiyorum. Huzurla, çalışmayla beraber çok güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir.

Bu sadece Şırnak için değil, Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen Türkiye Petrolleri çalışanları olmak üzere, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devlet olarak bu işin bilincindeyiz. Şu anda 30 kuyuda çalışmalarımız devam ediyor. Sondaj çalışmalarımız, burada inşallah yakın bir zamanda bu kuyularla beraber yıl sonunda 35 bin varile ulaşacağız. Şu anda 27 bin varil civarındayız. Bu yılın sonunda, inşallah açılacak olan kuyularla beraber 35 bin varile ulaşacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. İnşallah 2024 yılının sonunda da bu hedefimize ulaşacağız. 14 kuyuda sondaj, 30 kuyuda da lokasyon çalışmalarımız devam ediyor."