Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gabar Dağı'nda petrol keşfi yapılan saha ilk kez TRT Haber'de
Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alanı ilk kez TRT Haber görüntüledi.
2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi.
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi.
Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı sahayı ilk kez TRT Haber görüntüledi.
Etiketler: Petrol Petrol Arama TPAO
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