Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
G20 Toplantısı Covid-19 gündemiyle toplandı
G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Toplantısı'nın Covid-19 gündemiyle toplandığını bildirdi.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.
Öte yandan toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı.
Etiketler: g20 toplantısıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:46
Sıradaki Haber
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz