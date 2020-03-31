Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Toplantısı'nın Covid-19 gündemiyle toplandığını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Covid-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı.