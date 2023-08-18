Fiyat etiketi denetimlerinde 8 ayda 19 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklar ve etikette yer alması gereken zorunlu hususlar yönüyle yapılan fiyat etiketi denetimlerinde, 15 Ağustos 2023 tarihi itabarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 adet ürün denetlendi. Ayrısı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 lira ceza uygulandı.

Bu kapsamda geçen yıl 63 bin 3 firmada 1 milyon 216 bin 164 adet ürün etiketi denetlendi. Aykırı bulunan 13 bin 978 firmaya 23 bin 536 ürün için 11 milyon 918 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.

Güvensiz ürünlere 142 milyon 282 bin lira ceza

Ambalaj ve etiket kontrollerinde kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek ürünlerden güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatıldı. Ayrıca ilgililere idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda, geçen yıl 910 firmada denetim gerçekleştirilerek ürünleri güvensiz bulunan 47 firmaya 5 milyon 72 bin 668 lira idari para cezası uygulanarak bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı.

31 Temmuz 2023 itibarıyla ise bin 249 firma denetlenerek 9 firmaya 4 milyon 211 bin 348 lira ceza kesilerek bu ürünlerin tüketicilere ulaşması engellendi.

Bu kapsamda 2002 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda 216 milyon 494 bin 580 lira, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142 milyon 282 bin 296 lira idari para cezası uygulandı.