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Ekonomi
TRT Haber 17.08.2023 21:17

Moodys'in kredi notunu yükseltmesi Türkiye'ye yatırımları artırır mı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk bankalarının görünümü negatiften durağana çevirmesinin olumlu yansımaları oldu. Borsa İstanbul bu durumdan pozitif etkilendi. Kararın yabancı yatırımcının da Türkiye piyasasına bakışını genişletmesi bekleniyor.

Moodys'in kredi notunu yükseltmesi Türkiye'ye yatırımları artırır mı?

Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. Mevcut politikaların devamı halinde kredi notunun yükseltilebileceğine işaret etti.

Moody's'ten Türk bankaları hakkında gelen karar piyasalara olumlu yansıdı.

Ekonomist Ahmet Deniz Yağbasan, Moody's'in bu adımının pek çok katkısı olacağını belirterek, "En başında yabancı sermayenin Türkiye piyasasına gelmesi ve reel sektörü desteklemesi, özellikle yabancı yatırımcının Türkiye piyasasına bakış açısını genişletecek. Bankacılık endeksini de pozitif etkiledi ve yansımalarının da biz halihazırda devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul için de pozitif bir gelişme böyle bir haberin gelmesi" dedi.

 

Peki kuruluşun bundan sonraki adım ne olur? Not artırımı gelir mi?

Ekonomist Ahmet Deniz Yağbasan bu konuyla ilgili de şunları söyledi:

"Gelecek dönemde Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın atmış olduğu ve atacak olduğu hamlelerin devamı halinde özellikle görünümün pozitife çevrilmesi ardından da kredi notunun bir basamak daha yukarı yönlü revize edilmesi gelebilir."

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Moody's ülkelerin yatırım yapılabilirlik seviyesi ölçüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip...

Amacı, ülkelerin veya şirketlerin borçlarını geri ödeme kapasitesini ölçmek, kredi riskine not vermek.

Moody's'in bunu yaparken pek çok kriteri var.Puanlama sistemiyle hareket ediyor. Ülkelerin yatırım yapılabilirlik seviyesi ölçülüyor.

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