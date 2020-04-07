Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünya ekonomisinde kırılganlıkları artırıyor. Dünya ekonomisinin daralma beklentileri aşağıya çekiliyor. Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e göre, küresel ekonominin yüzde 1,9 daralması bekleniyor.

Durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, uluslararası kuruluşlara göre dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 2 ile 4 arası daralma yaşayabileceğini, bunun da rakamsal olarak değerlendirildiğinde en kötü senaryoyla yaklaşık olarak 500-550 milyar dolarlık bir küçülme demek olduğunu söyledi.

Büyüme 2021'de 4,5'e ulaşacak

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyümesinde daha olumlu bir tablo çizdi. Kuruluşa göre, Türkiye'nin dördüncü çeyrekten itibaren büyümesi artacak. Büyümenin 2021 yılında yüzde 4,5'e ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Şener, "Türkiye ekonomisinin çok net olarak her zaman olduğu gibi diğerlerine göre pozitif ayrışıp pozitif büyüme gerçekleştirileceğini özellikle bu destek paketleri ile birlikte bu büyümenin pozitif yönde olacağını düşünüyoruz." dedi.

'Türkiye bu döneme avantajlarla girdi'

Uzmanlar, Türkiye'nin bu döneme avantajlarla girdiği görüşünde. Şener şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanesi yerli ve milli üretime ağırlık vererek bu krize girmiş olması ikincisi düşük faiz oranıyla bu krize yakalanmış olması üçüncüsü de devlet borçlarının kamu borçlarının diğer ülkelere göre daha düşük seviyelerde olması Türkiye'yi pozitif ayrıştıracak"