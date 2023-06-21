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Ekonomi
AA 21.06.2023 11:57

FİSKOBİRLİK ihracat rotasını genişletiyor

Yaklaşık 30 ülkeye fındık ve fındıklı ürün satışı gerçekleştiren Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin yeni ihracat rotası "Japonya" oldu.

FİSKOBİRLİK ihracat rotasını genişletiyor
[Fotograf: AA]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), yeni girişimler sayesinde Japonya'ya bu ay içinde ilk kez 4,5 ton dış satım yaparak 3 milyon lira gelir elde etti.

Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu pazarına ağırlık vermeyi planlayan Birlik, 2023 ihracat gelirinin 200 milyon lira olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Başlangıç olması açısından bu ihracatı önemli buluyorum"

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Japonya'ya ilk defa fındıktan üretilmiş mamul ihracatı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Birliğin uzun zamandan bu yana yurt dışında yeni pazarlar için çalışma yürüttüğünü vurgulayan Bayraktar, bunda da ciddi mesafe aldıklarını ifade etti.

Bayraktar, ihracat yapılan ülkelere son olarak Japonya'nın eklendiğinin altını çizerek, "Son durağımız Japonya oldu. Bu ülkeye FİSKOBİRLİK'in yakın zamanda bir satışı oldu. Çoğunluğunu da katma değerli fındık mamulleri oluşturuyor. Başlangıç olması açısından bu ihracatı önemli buluyorum. Bundan sonra da Japonya'nın bulunduğu coğrafyadaki bütün ülkeler hedefimiz olacak." dedi.

"FİSKOBİRLİK çok hızlı büyüyor"

İç ve dış piyasada yoğun taleple karşılaştıklarına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 ülkeye ürünlerimizi satmaya çalışıyoruz. FİSKOBİRLİK çok hızlı büyüyor. Bunun için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz. Her geçen gün yeni yatırımlarla üretimimizi, buna bağlı olarak da ihracat miktarımızı artıracağız. Ülke sayısı da buna bağlı olarak artacaktır."

Bayraktar, kurumda gelinen son durumuna ilişkin, "Üreticiden fındık alan, kendi entegresinde işleyen, nihai mamuller üreterek yurt içi ve dışında satmaya çalışan bir kurum pozisyonundayız. Gayet de iyi gidiyor. İnşallah hedefimiz büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada fındık konusunda tekrar söz sahibi bir FİSKOBİRLİK'e doğru ilerlediklerini ifade eden Bayraktar, "Fındık piyasasında çok ciddi mesafeler alacağımızı biliyoruz. Çünkü geldiğimiz yer bunu gösteriyoruz. Bizim hedefimiz daha fazla fındık alıp, daha fazla fındık üretip, daha fazla dünyaya satmak." diye konuştu.

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