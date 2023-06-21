Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 21.06.2023 10:59

Antalya, havada yeni turist rekoru kırdı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, havayoluyla kente gelen yabancı turist sayısında 17 Haziran Cumartesi günü 86 bin 278 kişi ve 1081 uçak sayısıyla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Antalya, havada yeni turist rekoru kırdı
[Fotograf: DHA]

Turizmde dünyanın önemli destinasyonları arasındaki Antalya, 640 kilometrelik sahilleri ve hizmet kalitesiyle öne çıkan konaklama tesisleriyle, 2023 yılında gelen turist sayıları bakımından pandemi öncesi döneme geri döndü.

Turist sayılarında en yüksek rakamlara ulaşılan 2019 yılını yakalamayı başaran kentte, yeni rekorlar da kırılıyor.

"Milletimiz adına sevindirici"

Turist sayıları açısından rakamların iyi gittiğini, mutlu ve memnun olduklarını ifade eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “17 Haziran Cumartesi günü bir rekor kırdık. Milletimiz adına bence sevindirici. 17 Haziran'da havalimanlarımızdan 86 bin 278 yabancı yolcu girişi oldu. Aynı gün 1081 uçak iniş ve kalkışıyla da rekor kırdık. O gün gelen- giden toplam 187 bin 968 yerli ve yabancı yolcu sayısı. Herhangi bir aksaklık olmadan hem yabancılara hem yerliye hizmet sunmaya devam ediliyor" dedi.

 Toplam yabancı turist sayısı 4 milyon 695 bin 464'e yükseldi

Bu yıl 1 Ocak- 19 Haziran tarihleri arasındaki toplam turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük artış yaşandığını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, toplam yabancı turist sayısının 4 milyon 695 bin 464'e yükseldiğini söyledi.

Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre 1 Ocak'tan 19 Haziran'a kadarki süreçte gelen turist sayısındaki artış 1 milyon 153 bin oldu. 

ETİKETLER
Antalya Turizm
Sıradaki Haber
Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,8 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Banka kartlarını kopyalayarak 2 milyon lira vurgun yaptılar
12:44
Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
12:39
AB'de yeni otomobil satışları mayısta arttı
12:36
Musk'tan Twitter yorumu: Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız
12:30
Antalya'da 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağı sona erdi
12:25
Çiçek sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 170 milyon dolar
Göcek'te yayla göçü renkli görüntülerle başladı
Göcek'te yayla göçü renkli görüntülerle başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı scooterı çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı scooterı çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ