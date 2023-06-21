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Ekonomi
AA 21.06.2023 11:05

Makine ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin yılın ilk 5 ayında yaptığı makine ihracatı 11,7 milyar dolara ulaşarak ocak-mayıs dönemi rekoru kırdı.

Makine ihracatı rekor kırdı
[Fotograf: AA]

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı bu yılın ocak-mayıs döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 11,7 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatları 7 doların üzerinde seyrederken, miktar olarak daha az ihracat gerçekleştirilmesine rağmen değer bazında artış sağlandı.

Kilogram başına ihracat değeri sektörün en çok ihracat yaptığı Almanya ve Rusya'da 10 dolara yaklaşırken, üçüncü sıradaki ABD'de 12,3 dolar olarak gerçekleşti.

Makine ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak, 2,4 milyar dolar oldu.

"Rusya'daki başarımızı ikinci yarıda Avrupa ile desteklemeliyiz"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ihracat rakamlarına ve sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 2023'ün ilk 5 ayında sağlanan artışın büyük kısmının Rusya'ya yapılan ihracattan kaynaklandığını belirterek geride kalan dönemde Rusya pazarında sağlanan başarıyı Avrupa'da sergilenecek yeni bir başarı hikayesiyle desteklemek için çalıştıklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı, 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve seçimler nedeniyle Avrupa'daki, özellikle sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip etmekte zorlandıklarını anlatan Karavelioğlu, hayli zamandır sanayide dönüşüm üzerinde çalışan Avrupa ülkelerinin bürokratik ve hantal yapıları yüzünden çok hızlı yol alamamalarının kendileri için bir şans olduğunu dile getirdi.

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