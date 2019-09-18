Ekonomi
Fındık üreticisine ödeme müjdesi18 Eylül 2019 Çarşamba 06:52 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 06:54
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yazılı açıklamasında, TMO olarak fındık alım ödemelerine devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 1-6 Eylül'de ofise fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticinin hesabına 75 milyon lira yatırıldığı belirten Güldal, "Üreticilerimiz paralarını tahsil edebilir." bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
Etiketler: fındık üretimi fındık ödemesi TMO