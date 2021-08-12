Giresun'un Bulancak ilçesi Ahmetli köyündeki bahçesinde hasat yapan fındık üreticisi İsa Gündoğdu, fındık fiyatının hasat bitmeden açıklanmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

"Acaba fındık kaç lira olacak? Geçen senenin altına mı çıkacak, üstüne mi çıkacak?" gibi soruların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatları açıklamasıyla aydınlığa kavuştuğunu dile getiren Gündoğdu, "Geçen yılki fiyatlara göre tabii ki daha fazlasını istiyorduk ama şu andaki fiyattan da memnunuz diye söyleyebilirim. Daha altında da olabilirdi, daha üstünde de olabilirdi ama bugünkü şartlara göre açıklanan fındık fiyatından memnunuz." dedi.

"Daha hasattayken fındık fiyatlarının açıklanması her kesim tarafından iyi oldu"

Aynı köyde fındık hasadı yapan Hasan Gülle de beklentilerinin açıklanan fiyat civarında olduğunu ifade ederek, "28-27 civarındaydı, açıklanan fiyattan memnunuz. Geçen yıl ile 4 lira civarında bir fiyat farkı var. Zaten alan bazlı gelir desteğiyle bu fiyat 30 lirayı buluyor. Daha hasattayken fındık fiyatlarının açıklanması her kesim tarafından iyi oldu. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor, işçi yevmiyeleri de fındık fiyatlarına göre belirleniyor." diye konuştu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMO'nun müdahale alım fiyatlarının Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 lira olarak açıklandığını anımsattı.

TMO gibi bir kuruluşu son üç yıldır devreye soktuğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, TMO'nun fındık piyasasını düzenlediğini söyledi.

"TMO sayesinde fındık fiyatı bu sene 27 ila 29 lira arasında değişecektir"

Şahin, TMO'nun kar etmek için değil, piyasayı düzenlemek için var olduğunu ifade ederek, "Eğer TMO piyasada olmasaydı fındık 15-16 lira olurdu ama TMO sayesinde fındık fiyatı bu sene 27 ila 29 lira arasında değişecektir." dedi.

Fındık bahçesine bakım yapan üreticilerin randımanlarının iyi olması durumunda bu fiyatın artabileceğine işaret eden Şahin, "Pazara 50 randımanın üzerinde fındık getirene fiyat farkı veriliyor. Böylece 55 randıman gelen fındığınız daha para etmiş olacak. 5 randıman mevcut fiyata 3 lira daha eklenmesi anlamına geliyor. Böylece fındığın fiyatı otomatikman 28-29 liraları bulabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest piyasanın da TMO'nun açıkladığı fiyatların altında olacağını beklemediğini aktaran Şahin, üreticilere arz talebe göre ürünlerini pazara indirmeleri çağrısında bulundu.

Açıklanan fiyatın üretici, tüccar ve sanayiciye yarayacağını aktaran Şahin, "Tahminlerimize göre açıklanan yeni fiyatla birlikte ilimiz ekonomisine geçen sezona göre 1,5 milyar lira daha fazla para girmiş olacak. Bu paranın tüm sektöre faydası olmuş olacak." dedi. Şahin, üreticilere seslenerek, bahçelerine daha iyi bakım yaparak, her yıl ürünlerinin randımanını artırmaları çağrısında bulundu.

"Türkiye kazanacaktır"

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, fiyattan herkesin memnun olması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle üreticilerimizin geçen yıla göre çok daha fazla fındığın olduğu bir yılda kazançları artacaktır. Tüccar, sanayici, ihracatçı da işini yapacak, Türkiye kazanacaktır. Fındık üretim ve ihracatında en büyük paya sahip Türkiye, artık bundan sonra verim ve kaliteyi ön planda tutarak, çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Verim ve kaliteyi arttırmayı teşvik edecek bir fiyat"

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise "Verim ve kaliteyi arttırmayı teşvik edecek bir fiyat. Çalışan ve üreten çiftçimiz için iyi bir fiyattır. Türkiye olarak üretimden tüketime kadar uygulayacağımız istikrarlı politikalarla payımızı, dolayısıyla kazancımızı daha da arttırabileceğiz. Bunun ilk şartı da verim ile kaliteyi arttırmaktır. Biz borsa olarak bu ilkeye ve doğruya 20 yıldır hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.