Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Üreterek büyümeye devam edeceğiz
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziran ayı sanayi üretim verilerine ilişkin, "Üreterek büyümeye devam edeceğiz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretiminin haziranda aylık yüzde 2,3, çeyrek dönemlik yüzde 41,1, yıllık ise yüzde 23,9 arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:
"Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışlar sanayimizdeki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından oldukça önemli. Üreterek büyümeye devam edeceğiz."
Bakan Varank, paylaşımında, sanayi üretim endeksiyle teknoloji seviyesine göre üretim endeksinin aylık ve yıllık değişimlerine de yer verdi.
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