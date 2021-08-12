Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin haziranda aylık yüzde 2,3, çeyrek dönemlik yüzde 41,1, yıllık ise yüzde 23,9 arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışlar sanayimizdeki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından oldukça önemli. Üreterek büyümeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, paylaşımında, sanayi üretim endeksiyle teknoloji seviyesine göre üretim endeksinin aylık ve yıllık değişimlerine de yer verdi.