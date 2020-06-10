Katı roket yakıtlarında kullanılıyor. Sertlik derecesi yüksek çeliklerin imalatına olanak sağlıyor. Yıllarca ithal edilen Ferrobor, artık Türkiye'de de üretiliyor.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi bünyesinde bulunan Kapadokya Teknopark bu mikron tozların üretimine öncülük etti.

Ferrobor tozunun kullanım alanı oldukça geniş. Bu tozların Nevşehir'de üretime geçilmesiyle yurt dışına bağımlılık azaldı. Yerli kaynaklarla kaliteli ve ucuz mikron tozlar elde edildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cemal Çarboğa, "Yerli üretim olan ferroborlarımızı granül halinde alıyoruz. Bunları nano ve mikron boyutlara getiriyoruz. İstenilen mikron boyutlara getirebiliyoruz. ABD'den 5 bin liraya getirdiğimiz ferrobor tozunu biz çok rahat ve daha kaliteli ve düşük miktarlarda mikron seviyeleri daha düşük miktarda 350 veya 400 liraya mal edebiliyoruz." diye konuştu.

Üretilen ferrobor tozu, büyüklüğüne göre sınıflandırılıyor. Akademisyenlere, dökümcülere ve kaplama yapan firmalara gönderiliyor.