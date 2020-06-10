Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, bir süre öncesine kadar koronavirüs nedeniyle tüm dünyada belirsizlikler yaşandığını, tüketici davranışlarının nasıl olacağıyla ilgili bilinmezlikler bulunduğunu söyledi.

Avrupa'da haftada 2-3 kez markete giden tüketicinin bu sayıyı bire düşürdüğünü, dolayısıyla taleple ilgili soruların öne çıktığını anlatan Yazgan, "Sezonun başlamasıyla inanılmaz bir şekilde talep artışıyla karşılaştık. Bu bizleri çok mutlu etti. Sadece kiraz için değil, Türkiye tarımı için çok önemli bir geri dönüştü. Bizleri mutlu etmesinin bir diğer nedeni de İtalya'da kiraz ürününde don zararı ortaya çıkmış. Böyle olunca tek alternatif olarak Türkiye kaldı. Kirazda sezona çok hızlı başladık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Beklentilerin üzerinde bir rekolte söz konusu"

Yazgan, Türkiye'nin mayısta ve haziranın başında uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde yağış aldığını, bu durumun kiraza büyük ölçüde zarar vereceğini düşündüklerini ancak rekoltenin arttığını söyledi. Yazgan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her bölgesinde kirazda geçen yıllardaki beklentilerin üzerinde bir rekolte söz konusu. Durum böyle olunca içinden çatlak, kalite sorunu olan ürünleri seçseniz dahi kirazda bu yıl rekolte yüksek olabilecek kapasitede. Yağışlar kalitede sorun yaratıyor ama ihracata yönelik toplama baktığınızda rakamları çok etkilemeyecek gibi gözüküyor. Sezon yağışlar açısından kiraz üreticisi tarafından olumsuz gözükse dahi ülke açısından bakıldığında Avrupa'daki don zararı Türk kirazına yaradı. Ayrıca Avrupa'nın en büyük kiraz tedarikçilerinden biri olan İspanya, salgın sürecinde hasat işçiliğini Kuzey Afrika ülkelerinden karşılamada sıkıntı çekmesi nedeniyle bu sene pazarda çok etkili olamadı. Avrupa için olan bu iki olumsuzluğu Türkiye kendi lehine çevirerek kiraz ihracatında bu yılı çok pozitif bir değerle kapatacak gibi gözüküyor."

En çok Almanya'ya ihraç ediliyor

Yazgan, ihracatta sezonun ilk günlerinde 40-45 liraya kadar çıkan kilogram fiyatının şu anda 25-30 lira seviyesinde olduğunu belirtti.

Dış satımda önde gelen ülkelere ilişkin bilgi veren Yazgan, Orta Avrupa'ya bugünlerde yoğun bir şekilde ürün gönderildiğini söyledi.

Önceki yıllarda sınırlı seviyede ihracat yapılan Kuzey Avrupa ülkelerinden de sipariş aldıklarını vurgulayan Yazgan, "Şu anda en çok Almanya'ya ihracatımız söz konusu. Aynı şekilde Hollanda'ya yoğun bir şekilde kiraz gönderiyoruz. Üretici olmasına rağmen İtalya'ya kiraz gönderiyoruz. Kuzey'de Danimarka'ya, Norveç'e bugüne kadar doğru düzgün kiraz ihracatı gerçekleştirmemiştik. Onlara da gerçekleştirmeye başladık. İngiltere'ye kiraz ihracatımız bu yıl arttı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Türk kirazı olarak biliniyor"

Senih Yazgan, Türk kirazının imaj olarak Avrupa'da çok iyi konumda bulunduğunu söyledi.

"Avrupa'da 'kiraz' değil 'Türk kirazı' olarak biliniyor" diyen Yazgan, bu konuda rakip olunan İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın yarışa girmek için Türkiye'ye yaklaşmaya çalıştığını söyledi.

Yazgan, "Bu yıl itibarıyla çok büyük bir şans yakaladık. İklim bizim lehimizeydi. Bunu da güzel bir şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Avrupa pazarı için her şeyin çok ideal olduğunu vurgulayan Yazgan, hedef olarak koydukları ve hiçbir zaman vazgeçmedikleri Uzak Doğu pazarında da yakın bir gelecekte yer alabilmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını anlattı.