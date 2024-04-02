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Ekonomi
TRT Haber 02.04.2024 10:03

FAST'te limit 100 bin liraya yükseltilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sisteminin limitini 4 Nisan'dan itibaren 100 bin liraya çıkaracak. FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST'te limit 100 bin liraya yükseltilecek

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminin işlem başı limiti 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla güncellendi.

Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 100 bin lira gönderilebilecek.

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST limiti, halihazırda 50 bin lira olarak uygulanıyor.

Bankanın duyurusunda şunlar kaydedildi;

Aralık 2023'te planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2024 itibarıyla FAST işlem tutar limitleri; para transferlerinde 50 bin liradan 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltilecektir.

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