Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), "Tasarruf Finansman Şirketleri İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar"ı yayımladı.

MASAK'ın hazırladığı rehbere göre, tasarruf finansman faaliyeti, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi olarak tanımlandı.

Şüpheli işlemler en geç 10 iş günü içinde MASAK Başkanlığına bildirilecek

Tasarruf finansman şirketlerinin tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraz olarak sayıldı. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekiyor. Şüpheli işlemler ise şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK Başkanlığına bildirilecek.

Yükümlüler, yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren 8 yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlü olacak.

Yapılan yükümlülük denetimleri sonucunda, müşterinin tanınması yükümlülüğü, devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinin tespiti halinde, MASAK tarafından işlem başına idari para cezası verilecek.

Uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibariyle belli bir tutarı aşamayacak. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler 2 kat olarak uygulanacak.

İdari para cezası üst limit tutarı 4 milyon lira

2021 yılında müşterinin tanınması ve devamlı bilgi verme yükümlülüklerinin ihlalinde tek bir ihlal için 30'ar bin, şüpheli işlem bildirimi yükümlüğü ihlali için 50 bin lira idari para cezası verilecek. Her üç ihlal türü için idari para cezası üst limit tutarı 4 milyon lira olarak uygulanacak.

"Yükümlülerin şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ve yargılama sırasında mahkemeler dışında hiç kimseye açıklayamayacakları" şeklindeki yükümlülüğün ihlali ile bilgi ve belge verme ve muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin ihlali halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası söz konusu olacak.