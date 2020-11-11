Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi ve İç Ticaret Genel Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılara yönelik 81 ilde denetim yaptı.



Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin TL’den 100 bin TL’ye, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar idari ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu güne kadar 1861 dosya karara bağlandı, Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya 6 milyon 870 bin TL idari ceza verildi.



Yaptırıma konu uygulamaların, 166’sının toptan sebze ve meyve, 20’sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu belirtildi. 788 başvurunun incelemesi ise sürüyor.



Reklam Kurulu denetimleri de hız kesmedi



Ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve COVID-19 salgını kapsamında Reklam Kurulu’nca yürütülen denetimlerde de 303 firma/şahıs hakkında 13,3 milyon TL idari ceza uygulandı.



2020 yılının ilk 8 ay itibarıyla fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında 16 bin 936 firma denetlendi, aykırılığı tespit edilen 2 bin 997 ürün etiketi için 1,2 milyon TL ceza uygulandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'ndan 8 toplantı

Ticaret Bakanlığı koordinesinde Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 8 toplantı gerçekleştirdi. Haksız fiyat artışlarına yönelik Ticaret İl Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 farklı ilde yaklaşık 1500 firma denetlendi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren ticaret il müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, e-Devlet ve Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden toplam 1625 başvuru kurula intikal etti.

Fahiş fiyat artışına ilişkin şikayet listesinin başında, sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular yer aldı.

Diğer taraftan, sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığınca toptancı hallerinde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istendi.