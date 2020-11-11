Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151 bin 325 megavatsaatle rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" ifadelerini kullandı.

Dönmez'in elektrik üretim verilerine ilişkin paylaştığı grafiğe göre, 6 Kasım'da günlük elektrik üretimi 870 bin 714 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu tarihte, rüzgar santrallerinden elektrik üretimi 151 bin 325 megavatsaat oldu.