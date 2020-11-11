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Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırıldı
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'da rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151 bin 325 megavatsaatle rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" ifadelerini kullandı.
Dönmez'in elektrik üretim verilerine ilişkin paylaştığı grafiğe göre, 6 Kasım'da günlük elektrik üretimi 870 bin 714 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.
Söz konusu tarihte, rüzgar santrallerinden elektrik üretimi 151 bin 325 megavatsaat oldu.
Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 11, 2020
6 Kasım Cuma günü 151.325 MWh’la rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık. pic.twitter.com/aZjuSdTIj6
Etiketler: Fatih DönmezSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:05
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