Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
EYT teklifi perşembe günü komisyonda görüşülecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.
Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.
Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.
Etiketler: EYT Emekli TBMM TBMM Komisyonları
Son Haberler
- 19:03
- 18:54
- 18:24
- 18:11
- 18:32
Sıradaki Haber
Avrupa'da alışveriş sitelerinin yaklaşık yüzde 40'ı aldatıcı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz