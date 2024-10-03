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Ekonomi
TRT Haber 03.10.2024 06:56

Eylül ayı enflasyon verileri bugün belli olacak

Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Enflasyonla birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli olacak. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri de açıklandı.

Eylül ayı enflasyon verileri bugün belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşıyan bu veriler, konut kiralarından market fiyatlarına kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

Eylül ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

Ağustosta 2,47 artmıştı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.

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