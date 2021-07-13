Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

"Yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz"

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz" dedi.

Ödeme tarihleri öne çekildi

Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektiklerini belirterek, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında temmuz ayında 893,1 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Evde bakım yardımı 1797 TL’ye çıktı

Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte yaşlı aylıkları 763,67 TL'den 828,21 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıkları 609,61 TL'den 661,13 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıkları da 914,41 TL'den 991,69 TL'ye yükseltildi.

2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımı ise aylık 1657,86 TL'den 1797,97'ye çıkarıldı.

Ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık destek de 1677,45 TL'den 1819,22 TL'ye yükseltildi.

Temmuzda 170,9 milyon TL’lik SED desteği sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına ilişkin bilgi verdi.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Bakan Yanık SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1161 TL'den 1259 TL'ye yükseldiğini kaydederek, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL'lik destek sağlandığını belirtti.

"Sosyal hayata eksiksiz katılmalarını amaçlıyoruz"

Sosyal hizmet modelleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Bakan Yanık, böylece vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçladıklarını ifade etti. Yanık, "Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz." dedi.