Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 14 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,84 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 14 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8460 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta, en düşük 7,7918, en yüksek 8,0297 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,8605'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8710'dan işlem gördü.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,5645'ten, sterlin/TL de yüzde 1,4 değer kazancıyla 10,5160'tan satıldı.
14 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8350
|
7,8360
|
7,8450
|
7,8460
|
Avro
|
9,4960
|
9,4970
|
9,5400
|
9,5410
|
Sterlin
|
10,3320
|
10,3840
|
10,5020
|
10,5550
|
İsviçre Frangı
|
8,7880
|
8,8320
|
8,8530
|
8,9100
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,8050
|
7,8850
|
7,8150
|
7,8950
|
Avro
|
9,4560
|
9,5360
|
9,5000
|
9,5800
|
Sterlin
|
10,2720
|
10,4820
|
10,4420
|
10,6520
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