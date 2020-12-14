Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8460 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta, en düşük 7,7918, en yüksek 8,0297 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,8605'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8710'dan işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,5645'ten, sterlin/TL de yüzde 1,4 değer kazancıyla 10,5160'tan satıldı.

14 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: