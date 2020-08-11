Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 11 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2350'dan işlem görüyor. İşte, 11 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,2350'den işlem görüyor.
Dün en düşük 7,2341, en yüksek 7,3824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3350'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın altında 7,2350'den işlem görüyor.
Avro/TL 8,5160'tan, sterlin/TL de 9,5260'dan satılıyor.
11 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PAZARTESİ
|
|
SALI
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,2940
|
7,2950
|
7,2340
|
7,2350
|
Avro
|
8,5960
|
8,5970
|
8,5150
|
8,5160
|
Sterlin
|
9,5860
|
9,6340
|
9,4780
|
9,5260
|
İsviçre Frangı
|
8,0050
|
8,0450
|
7,9120
|
7,9520
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,2640
|
7,3440
|
7,2010
|
7,2840
|
Avro
|
8,5560
|
8,6360
|
8,4750
|
8,5550
|
Sterlin
|
9,5260
|
9,7360
|
9,4180
|
9,6280
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