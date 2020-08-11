Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,2350'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,2341, en yüksek 7,3824 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3350'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın altında 7,2350'den işlem görüyor.

Avro/TL 8,5160'tan, sterlin/TL de 9,5260'dan satılıyor.

11 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: