Emlak sektöründe yeni döneme geçiliyor. Artık belirlenen 4 şartı yerine getirmeyenler Emlakçılık yapamayacak.

1 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan emlak işletmelerine ruhsat verilmeyecek. Emlak ofisleri en az 20 metrekare olacak. Emlakçılık yapmak için ise en az lise mezunu olma şartı aranacak.

Üniversite mezunları için 8 ay, lise mezunları için 12 ay, son 5 yıl içinde SGK'lı olarak çalışmış olmak gerekecek.

Düzenlemeye göre, emlakçı olmak isteyenler 100 saatlik emlakçılık eğitimi almak zorunda. Alınan eğitimin sonunda ise mesleki yeterlilik sınavlarına girilip yetki belgesi alınması gerekiyor.

Emlak ofisi açabilmek için önce belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine başvurulacak. Yetki belgesi, il müdürlüğü tarafından oluşturulacak bilgi sistemi üzerinden verilecek. Geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Şartları sağlayamayan işletmenin yetki belgesi yenilenmeyecek.

Birden fazla aynı ilanda sadece yetki alanın ilanı yayında kalacak. Belgesiz kayıt dışı emlakçılık yapmaya devam edenlere ise 10 bin lira ve 10 katına kadar ceza kesilecek.