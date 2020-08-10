Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 7,2950'den işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 7,1313, en yüksek 7,3694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,2930'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 7,3330'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 8,6287'den, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 9,5804'ten satıldı.

10 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: