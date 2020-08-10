Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 10 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2030'dan işlem görüyor. İşte, 10 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 7,2950'den işlem görüyor.
Cuma günü en düşük 7,1313, en yüksek 7,3694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,2930'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 7,3330'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 8,6287'den, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 9,5804'ten satıldı.
10 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,2020
|
7,2030
|
7,2940
|
7,2950
|
Avro
|
8,4820
|
8,4830
|
8,5960
|
8,5970
|
Sterlin
|
9,3670
|
9,4140
|
9,5860
|
9,6340
|
İsviçre Frangı
|
7,8620
|
7,9020
|
8,0050
|
8,0450
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,1720
|
7,2520
|
7,2640
|
7,3440
|
Avro
|
8,4420
|
8,5220
|
8,5560
|
8,6360
|
Sterlin
|
9,3070
|
9,5170
|
9,5260
|
9,7360