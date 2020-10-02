Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,7580'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,6346, en yüksek 7,7806 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7495'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,7730'dan işlem gördü.

1 Ekim güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: