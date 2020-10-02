Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 1 Ekim 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,7580’den işlem görüyor. İşte, 1 Ekim güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,7580'den işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,6346, en yüksek 7,7806 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7495'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,7730'dan işlem gördü.
1 Ekim güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7630
|
7,7640
|
7,7570
|
7,7580
|
Avro
|
9,1150
|
9,1160
|
9,0880
|
9,0890
|
Sterlin
|
9,9800
|
10,0300
|
10,0130
|
10,0630
|
İsviçre Frangı
|
8,4390
|
8,4820
|
8,4110
|
8,4540
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,7330
|
7,8130
|
7,7270
|
7,8070
|
Avro
|
9,0750
|
9,1550
|
9,0480
|
9,1280
|
Sterlin
|
9,9200
|
10,1300
|
9,9530
|
10,1630