Parçalı Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.01.2025 15:46

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı

Euro Bölgesi'nde Kasım 2024'te yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralık ayında yüzde 6,3'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı
[Fotograf: Reuters]

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aralıkta yüzde 5,9'a çıktı.

Euro Bölgesi'nde de kasımda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralıkta yüzde 6,3'e yükseldi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Aralıkta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,6, Yunanistan'da yüzde 9,4, Finlandiya'da yüzde 8,6 ve İsveç'te yüzde 8,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı, aralıkta 12 milyon 978 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 830 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralık ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 927 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 359 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.

ETİKETLER
İşsizlik
Sıradaki Haber
Doğal gaza bu kış zam gelmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
AJet'in İstanbul-St.Petersburg uçuşları başlıyor
15:52
Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'da 44 otoyol inşa ediyor
15:46
Katil İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısında ölen 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
15:47
MİT'ten Hamas'la istihbarat diplomasisi: 5 Taylandlı rehine serbest
15:55
Doğal gaza bu kış zam gelmeyecek
15:29
İstanbul'da ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan oteller kapatılacak
ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanlığı binası tamamlandı
KKTC Cumhurbaşkanlığı binası tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ