Erzincan'da su kaynaklarına kurulan 15 tesiste, 950 ton alabalık, 41 milyon da alabalık yavrusu üretiliyor.

Bölgede üretilen alabalıklar, Karadeniz başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerine gönderiliyor, burada belirli bir kilograma ulaştıktan sonra Türk somonu olarak Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya pazarlanıyor.

Devletin sağladığı desteklerle bu sektöre yatırım yapmak isteyen 28 girişimcinin de hazırladıkları projelerle tesislerini kurmasıyla, kentte 14 bin ton alabalık, 238 milyon da alabalık yavrusu üretilmesi hedefleniyor.

Alabalık çiftliği kurmak için Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuran çiftçiler, kabul edilen projeleri karşılığında devletten çalışmalarının büyüklüğüne göre farklı oranlarda hibe desteği alıyor.

"15 olan tesis sayısı 43'e çıkıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, kentte su ürünleri yetiştiriciliğine önem verildiğini, 2020 yılında 526 ton olan alabalık üretimin şimdilerde 950 tona ulaştığını söyledi.

Şehirde 15 üretim tesisinin bulunduğunu ve yeni yapılan başvuru projeleriyle bu sayının 43'e ulaşacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlimizin gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Özellikle son yıllardaki bu başvurular bizleri çok sevindiriyor. Şu anda olan kapasitemizi 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Keban, Tercan, Göyne baraj göletleri ile su kaynaklarında kurulan tesislerde balık üretimi yapılıyor. Özellikle yapılacak olan atılımdan heyecan duyuyoruz."

Şahin, sektörde Türkiye'de söz sahibi iller arasında olmayı hedeflediklerini belirterek, balık üretimi için kentteki su kaynaklarının elverişli olduğunu anlattı.

"Büyük firmalar ilimizde yetiştiricilik yapmak için proje yapıyor"

Kentte son yıllarda bu sektörün revaçta olduğunu dile getiren Şahin, "Dışarıdan özellikle büyük firmalar ilimizde yetiştiricilik yapmak için proje yapıyor. Baraj göllerimiz, su kaynaklarımız olsun balıkçılık yapmaya gayet uygun ve bunu da biz daha çok geliştirerek Türkiye piyasasına daha çok alabalık üreterek pazarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Su ürünleri mühendisi ve kentteki bir alabalık tesisinin Müdürü Sinan Ebinç ise döllenmiş yumurta aldıklarını ve yaklaşık 3-4 ay yetiştirdikten sonra yavru alabalıkları Karadeniz'e gönderdiklerini aktardı.

Yıllık 10 milyon balık yavrusu yetiştirdiklerinden bahseden Ebinç, "Önümüzdeki yıllarda kapasiteyi 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Burada yetiştirdiğimiz balık Karadeniz'e gidiyor ve yaklaşık olarak orda da 1,5-2 yıl bekledikten sonra 3-4 kilograma ulaştıktan sonra yurt dışına ihraç ediliyor. Balıklar ağırlıklı olarak Rusya ve Avrupa ülkelerine pazarlanıyor." ifadelerini kullandı.