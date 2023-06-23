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Ekonomi
TRT Haber 23.06.2023 17:27

Erkan: Enflasyonla mücadele için tüm birimlerimiz kollarını sıvadı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır." ded.

Erkan: Enflasyonla mücadele için tüm birimlerimiz kollarını sıvadı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler.

"Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli"

Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz.

 

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