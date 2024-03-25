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Ekonomi
AA 25.03.2024 18:14

Ericsson, İsveç'te 1200 kişiyi daha işten çıkarıyor

İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, siparişlerin azalması nedeniyle İsveç'te 1200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Ericsson, İsveç'te 1200 kişiyi daha işten çıkarıyor
[Fotograf: Reuters]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ericsson kritik olan yatırımları sürdürürken küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltacak.

Faaliyetlerde verimliliği artırmaya yönelik girişimlerin 2024 boyunca devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Süregelen küresel girişimlerin bir parçası olarak Ericsson, İsveç'te yaklaşık 1200 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır.” denildi.

Açıklamaya göre, 2024’te zor bir mobil ağ pazarı ve müşterilerin temkinli davranması nedeniyle sipariş hacimlerinde daha fazla düşüş bekleniyor.

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve bu kapsamda İsveç'te 1400 çalışanın işine son verilmişti.

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