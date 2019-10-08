Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da sulu tarıma geçiş sağlanarak yöre halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi için GAP kapsamında baraj ve sulama sistemlerinin yapımı hızla sürüyor.

"Yıllık 12 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor"

Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan Ergani Barajı'nda derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilerek tıkaç betonuna başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, baraj projesinde mutlu sona ulaşıldığını ve kapaklar kapatılarak su tutma işlemine başlandığını bildirdi. Pakdemirli, temelden yüksekliği 54 metre olan ve 14,51 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip bulunan barajda depolanacak suyla 18 bin 660 dekar arazinin sulanacağına dikkat çekti.

Pakdemirli, "Bölgedeki bereketli toprakların suyla buluşmasıyla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.

"Çiftçi ikinci ürün olarak mısır ekebilecek"

Ergani Barajı'nın sulama projesinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, çalışmaları 2020 yılı sulama sezonundan önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte tahıl üretimi yapan çiftçi ikinci ürün olarak mısır ekebilecek. Bu sayede bölge üreticimizin gelirinde 3-5 kat artış olacak. Bölge insanı refaha kavuşacak. Sulu tarımla birlikte bölgede istihdama da katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA