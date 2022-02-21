Enflasyon timleri, sahaya inerek gıda başta olmak üzere birçok sektörde fiyatları inceledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan timler, 1400'ü vergi müfettişi, 1400'ü de gelir müfettişi olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor. Her ekipte 2 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı yer alıyor.

Yüzde 40'ı İstanbul'da yapılan denetimlerde et, tavuk ve yumurta sektörlerine öncelik veriliyor.

Gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil başta olmak üzere 35 faaliyet alanında da denetim yürütülüyor.

KDV fiyatlarındaki değişiklikleri yerinde inceleyen tim, alım satım fiyatlarını karşılaştırıyor, stokları sayıyor, e-faturaları sistemden çekerek ortalama alış fiyatlarını çıkarıyor.

Bugüne kadar 10 bin 366 adreste denetim yapan enflasyon timleri incelemelerini artıracak.

Denetim sayısının günde 3'e çıkarılmasıyla günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya gibi illerde de incelemeler yoğunlaştırılacak.