Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,58 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2, Yİ-ÜFE yüzde 0,17 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 yükseldi. Böylece TÜFE'de Aralık 2016'daki 8,53'lük artıştan sonra yıllık enflasyonda en düşük artış oranı gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,71, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 1,7 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Ekim ayının zam şampiyonu erkek kazağı oldu

Tüketici fiyatları bazında ekimde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,70 ile erkek kazağında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında erkek kazağını, yüzde 40,46 ile çocuk kazağı, yüzde 38,94 ile yünlü erkek kabanı izledi.

Ekimde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 38,02 ile kadın hırkası, yüzde 36,84 ile erkek montu, yüzde 33,97 ile kadın kabanı, yüzde 32,38 ile kadın botu, yüzde 32,18 ile erkek botu, yüzde 23,22 ile kabak ve yüzde 22,75 ile çarliston biber yer aldı.

En çok yurt içi turlar ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,66 ile yurt içi bir hafta veya daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,23 ile limon, yüzde 15,38 ile havuç, yüzde 12,17 ile elma, yüzde 8,50 taze fasulye, yüzde 5,03 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 4,87 ile yurt dışı bir hafta veya daha fazla süreli turlar, yüzde 4,08 ile nevresim takımı, yüzde 3,81 ile kuru fasulye ve yüzde 3,67 ile klima takip etti.

Kaynak: AA