Enerji verimliliği hareketi başlıyor: İşte eylem planının detayları...

Enerjide dışa bağımlık azaltılacak. Yenilenebilir enerji kaynakları daha aktif kullanılacak. Fazla enerji tüketimi engellenecek, enerji tasarrufu sağlanacak. Emisyon azalımına katkı sağlanacak...

Türkiye'nin 2030 yılına kadar geçerli olacak Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı'nın detayları belli oldu. Eylem Planında 10 stratejik amaç ve 23 hedef yer aldı.

Plana göre, enerji yönetim sistemleri kurulacak ve etkinliği artırılacak. Ayrıca finansman imkanları geliştirilecek. Enerji verimliliğinin artırılması için farkındalık, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülecek. Ar-ge faaliyetlerinin güçlendirilmesi için çalışmalar da yapılacak.

Enerji verimlilik planında 7 başlık var

Türkiye'nin ikinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, 7 ana başlıktan oluşturuldu. Sanayi, enerji, ulaştırma, tarım gibi alanlar o başlıklar arasında yer aldı.

Yatay konular başlığında özellikle inşaat sektörüne yer verildi. Binalarda yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılacak.

Enerji projeleri desteklenecek

Sanayi sektörü başlığında ise yenilikçi enerji verimliliği projelerinin sayı ve çeşitliliğini artırmak için destek sağlanacağı vurgulandı. Düşük karbonlu, yeşil ve dijital bir dönüşüm hedeflendi.

Sanayideki atık ısının geri kazandırılmasıyla ilgili hedef 2 katına kadar çıkarıldı.

Ulaştırma sektöründe yüksek enerji kullanımının dengelenmesine dikkat çekildi.

Toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması da amaçlandı.

Sulama verimliliği artırılacak

Ve eylem planında yer verilen en önemli başlıklardan biri de Tarım...

Tarım sektöründe rekabetçilik yükseltilecek. Tarımsal sulama verimliliği geliştirilecek. Gıda tedarik zinciri de sürdürülebilir hale getirilecek.