Enerji verimliliği etüt raporu, söz konusu binalarda verimliliğin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması yapılan ölçüm, değerlendirme ve enerji verimliliği potansiyelinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmaları içeriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar tarafından Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında inşaat alanı 20 bin metrekarenin veya yıllık enerji tüketimi 500 ton eşdeğeri petrol (TEP) üzerinde olan okul, hastane, alışveriş merkezi ve otel gibi ticari binaların yanı sıra, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzerinde olan kamu binalarının enerji verimliliği etüt raporlarını hazırlaması gerekiyor.

Ayrıca, yıllık enerji tüketimi 5 bin TEP olan endüstriyel işletmeler de bu kapsamda yer alıyor.

Rapor için tanınan süre 31 Aralık'ta doluyor

Söz konusu endüstriyel işletmelerin, okul ve hastane gibi gibi ticari hizmet binaları ve kamu binalarının enerji verimliliği etüt raporunu Bakanlığa iletmesi için tanınan süre 31 Aralık'ta doluyor.

Enerji verimliliği etüt raporlarının ticari hizmet binaları ve kamu binalarında 7 yılda bir, endüstriyel işletmelerde ise 4 yılda bir güncellenme zorunluluğu bulunuyor. Raporlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanılabiliyor.

Bu raporlarda yer alan öneriler doğrultusunda tesis veya işletme sahiplerinin enerji verimliliğine yönelik çözümler için aksiyon almaları hedefleniyor.