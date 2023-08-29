Enerji ithalatı faturası temmuzda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 32 milyar 294 milyon 928 bin dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 17 milyon 934 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl temmuz ayında bu rakam 7 milyar 746 milyon 137 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 35,2 azaldı.