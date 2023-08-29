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Ekonomi
TRT Haber 29.08.2023 10:07

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,2 azalışla 92,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi temmuzda 99,3 iken, ağustosta %5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %15,1 oranında azalarak 68,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.
 

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